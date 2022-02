Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220224 - 0216 Frankfurt-Nordend: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Unfallbeteiligter flüchtet

Frankfurt (ots)

(ne) Am vergangenen Sonntagnachmittag (20. Februar 2022) um 16:30 Uhr sind zwei Fahrradfahrer an der Ecke Burgstraße/Höhenstraße zusammengestoßen. Eine 51-Jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt, der Unfallgegner flüchtete.

Die 51-Jährige war zuvor auf dem Radweg der Burgstraße in Richtung Höhenstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein unbekannter Mann auf dem Radweg der Höhenstraße entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden. Die Frau fiel zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Der unbekannte Unfallgegner wartete zwar noch kurz an der Unfallstelle, fuhr dann aber doch mit seinem Fahrrad davon. Die Polizei ermittelt nun nach dem Unbekannten und bittet Zeugen um Mithilfe. Der Radfahrer soll etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein und war komplett in Schwarz gekleidet. Er trug außerdem eine schwarze Mütze.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069/755-10300 entgegen.

