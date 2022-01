Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand, Einbruch und Sachbeschädigungen

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter entzündeten am 29.01.2022, gegen 20:15 Uhr, Altkleider in einem Container in der Pütterstraße. Dabei wurde auch der Container selbst erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Iserlohn war vor Ort und löschte den Brand.

In der Calvinstraße wurden im Tatzeitraum vom 29.01.2022 bis 30.01.2022 mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Unbekannte Täter beschädigten teilweise Vorhängeschlösser und gelangten in die Kellerräume. Konkrete Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

In der Nußbergstraße drangen im Zeitraum vom 29.01.2022 bis 30.01.2022 unbekannte Täter in zwei geparkte Fahrzeuge (Mercedes und VW) ein. Sie gelangten auf unbekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Anschließend entfernten sie sich unbemerkt.

In Iserlohn wurden in der Nacht vom 29.01.2022 auf den 30.01.2022 mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Soenneckenstraße zerkratzen unbekannte Täter insgesamt sieben geparkte Fahrzeuge. Im gesamten Ortsteil Wermingsen kam es im gleichen Zeitraum zu diversen weiteren Fällen. Fahrzeuge wurden zerkratzt oder Außenspiegel abgetreten. Der oder die Täter entfernten sich unbemerkt.

Die Polizei bittet in allen Fällen um sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell