Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Mehrere Sachbeschädigungen

Hemer (ots)

Taschendiebe unterwegs

Am 28.01.2022, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde eine 80-jährige Frau aus Hemer Opfer von Taschendieben. Die Geschädigte hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt an der Mendener Straße auf. Sie wurde von einer unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. Während dieser Zeit lag die Handtasche unbeobachtet im Einkaufswagen. Der unbekannte Täter nutzte den Moment und entwendete die Geldbörse der Geschädigten. Diese bemerkte den Diebstahl erst im Kassenbereich.

Mehrere Sachbeschädigungen

Im Tatzeitraum vom 28.01.2022 bis 30.01.2022 wurden in Hemer mehrere Sachbeschädigungen begangen. Am Spiethländerweg und an der Hönnetalstraße wurden jeweils die Glasfenster der Hauseingangstüren beschädigt. In der südlichen Innenstadt besprühte ein unbekannter Täter eine Haustür mit weißer Farbe und entfernte sich anschließend unbemerkt. Im Stadtzentrum wurde der Pfosten eines Verkehrszeichens im Bereich einer Fußgängerquerungshilfe abgebrochen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern in allen Fällen noch an. Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell