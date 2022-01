Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Personen trafen sich und zogen durch den Ort

Warendorf (ots)

Rund zwanzig Personen trafen sich am Donnerstag, 6.1.2022, gegen 17.45 Uhr auf dem Kirchenvorplatz an der Warendorfer Straße in Westkirchen und zogen anschließend durch den Ort. Die nicht angemeldete Versammlung löste sich gegen 18.45 Uhr am Friedhof auf. Keine Person gab sich als Versammlungsleitung zu erkennen und niemand war bereit die Aufgabe zu übernehmen. Die Teilnehmenden hielten sich während der Versammlung an die bestehenden Schutzmaßnahmen der Coronaschutzverordnung. Neben Polizei waren auch Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt Ennigerloh vor Ort. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

