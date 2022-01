Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Offensichtlich zu Versammlung getroffen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.1.2022 trafen sich gegen 17.30 Uhr etwa zwanzig Personen auf dem Bahnhofvorplatz in Warendorf, die den Anschein einer geschlossenen Gruppe und Versammlung erweckten. Polizisten versuchten eine Versammlungsleitung zu identifizieren. Niemand wollte diese Aufgabe übernehmen und eine Frau gab an, dass sich die Gruppe auflöse. Daraufhin verließen die Anwesenden den Bahnhofsvorplatz. Dennoch soll die Gruppe wenig später geschlossen durch die Innenstadt gezogen sein. Während des Gesprächs zwischen dem Polizeibeamten und der Frau filmte ein Beelener aus unmittelbarer Nähe die Situation. Dazu befragt gab er gegenüber den Einsatzkräften an, die Situation live auf einer Social Media Plattform zu streamen. Daraufhin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein und ein weiteres gegen Unbekannt wegen der wegen der fehlenden, vorgeschriebenen Anmeldung der Versammlung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell