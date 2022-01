Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 05.01.2022, gegen 23.50 Uhr, wurden die Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Sendenhorst informiert.

Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich die Mieter, ein 69-Jähriger und ein 21-jähriger Mann, sowie eine 67-jährige Frau, in der Wohnung. Die Wohnung wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar war. Während der Löscharbeiten mussten die übrigen 11 Bewohner das Haus verlassen, konnten aber nach deren Beendigung in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die beiden Männer, sowie ein weiterer, 50-jähriger Bewohner einer anderen Wohnung wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen und den 50-Jährigen in Krankenhäuser. Der 69-Jährige und seine 67-jährige Frau wurden in die Obhut von Verwandten übergeben.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich. Der Bereich des Brandortes wurde während der Löscharbeiten abgesperrt, der Fahrzeugverkehr abgeleitet.

