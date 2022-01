Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit und Schlag in den Rücken

Ladendiebin tritt um sich

Lüdenscheid (ots)

Am 28.01.2022, gegen 16:35 Uhr, wurde ein 28-jähriger Schalksmühler von einem unbekannten Täter geschlagen. Der Geschädigte war mit seinem Pedelec im Bereich der Volmestraße, Ortslage Brügge, unterwegs. Er wurde vom Täter mit dessen Pkw überholt. Im Bereich der Oedenthaler Straße stieg der Fahrer jedoch unvermittelt aus seinem Fahrzeug aus und verwickelte den Schalksmühler in ein Streitgespräch. Plötzlich zückte der Pkw-Fahrer einen Schlagstock und schlug dem Geschädigten gegen den Rücken. Anschließend entfernte er sich mit seinem Pkw in Richtung Brügge. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief negativ. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein älteres Modell der Marke Opel oder Ford mit Hagener Zulassung. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 25-30 Jahre alt, 1,70-1,75 m groß, kurze, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, dunkel gekleidet

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

Ladendiebin tritt um sich

Zwei Mitarbeiter eines Discounters an der Knapper Straße beobachteten am Freitagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, eine 33-jährige Lüdenscheiderin beim Diebstahl mehrerer Konservendosen. Sie sprachen die Diebin an und begaben sich zusammen mit ihr ins Büro. Dort zeigte sich die 33-Jährige zunehmend aggressiver. Nach einem verbalen Schlagabtausch ging mit erhobenen Fäusten auf die Angestellten los. Diese konnten sie überwältigen und festhalten. Die 33-Jährige trat dabei mehrfach nach den Mitarbeitern. Erst die eintreffenden Polizisten konnten sie schlussendlich beruhigen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell