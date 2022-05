POL-GM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Personen auf Grund eines internistischen Notfalls.

Radevormwald (ots) - In der Rochollstraße in Radevormwald sind Unbekannte am Montag (9. Mai) in das Gebäude einer ehemaligen Pflegeeinrichtung eingebrochen. Die Täter versuchten, zwischen Mitternacht und 19 Uhr zunächst gewaltsam die Terrassentür zu öffnen. Als dies misslang, warfen sie einen Stein in ein Bürofenster und schafften es anschließend durch das zerstörte Fenster ins Gebäudeinnere zu gelangen. Bei ...

