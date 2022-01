Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Treia - Vollbrand einer Lagerhalle verursacht hohen Sachschaden

Treia (ots)

Am Donnerstagmorgen (13.01.21), um 05.00 Uhr, wurde in Treia, Lange Redder, der Brand einer großen Halle, die u.a. als Kartoffellager- und Verarbeitungshalle dient, gemeldet. Die Löscharbeiten dauern immer noch an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung per Rundfunkdurchsage veranlasst, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die 61-jährige Bewohnerin des auf dem Grundstück befindlichen Wohnhauses und ihr 59-jähriger Ehemann erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei in Schleswig hat die Brandermittlungen übernommen. Durch den Brand entstand ein Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe.

