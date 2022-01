Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwesing: Vier Verletzte nach schwerem Unfall

Schwesing (ots)

Bei einem schweren Unfall in Schwesing wurden am Freitagvormittag (07.01.22) vier Personen verletzt. Eine 31-jährige Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus ausgeflogen.

Die Frau ist gegen 08:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße "Am Flugplatz" mit ihrem Audi A6 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Trecker mit Anhänger zusammengestoßen. Der 62-jährige Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Audis wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus ausgeflogen. Ihr vierjähriger Sohn wurde leicht verletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung der total beschädigten Fahrzeuge für rund sechs Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell