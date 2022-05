POL-GM: Kennzeichen gestohlen

Lindlar (ots) - Diebe haben in Lindlar ein Handy und ein Smartphone aus einem silbernen Ford Transit gestohlen. Sie nutzten ein teilweise offenstehendes Fenster, um in das Fahrzeug zu gelangen. Der Wagen parkte zur Tatzeit zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag (12. Mai), 7 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Straße "Heidplätzchen" Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. ...

