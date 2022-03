POL-PDNR: Kausen - Straßengraben störte beim Wenden

Neuwied (ots) - Am Mittwoch, 30.03.2022, kam es in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 19:00 in der Straße Am Schlosspark in Neuwied, Höhe Hausnummer 62, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW im hinteren Bereich erheblich beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es werden Zeugen gesucht, die den ...

mehr