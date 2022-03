POL-PDNR: Zeugensuche nach missglücktem Überholmanöver im Hofgründchen in Neuwied

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend wurde der Polizeiinspektion in Linz eine stark alkoholisierte Person in der Friedrich-Ebert-Straße in Linz gemeldet. Nach Eintreffen der Polizei konnte der Mann in der Nähe seines Wohnhauses am Straßenrand angetroffen werden. Nach Überprüfung durch die Polizei konnte diese keine Sachbeschädigungen oder sonstige strafbare Handlungen des Mannes feststellen. Daher wurde der Mann in die Obhut seiner Frau verbracht. Wenig später ...

