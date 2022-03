Erpel (ots) - Am Dienstagmorgen bemerkte der Besitzer eines Pkw, dass die gesamte linke Seite des geparkten Pkw von unbekannten Tätern zerkratzt wurde. Das Fahrzeug war in der Hündelsgasse geparkt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

