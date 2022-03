Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Fitness-Studio (28.03.2022)

Engen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Fitness-Studio in der Jahnstraße eingebrochen. Der Unbekannte schlug zunächst eine Scheibe ein, öffnete dann eine danebenliegende Balkontür und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Fitness-Studios. Danach durchsuchte der Täter den Kassenbereich und ein Büro und brach dort mehrere Behältnisse auf. Nachdem der Einbrecher Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutete, verließ er das Studio wieder. Der am Fenster verursachte Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Fitness-Studios aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-16, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell