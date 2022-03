POL-PDNR: Böschungsbrand

Gebhardshain (ots) - Am gestrigen 29.03.2022 wurde eine Sachbeschädigung am Sportplatz in Gebhardshain zur Anzeige gebracht. Ein bisher unbekannter Täter hatte den Sicherungskasten am Sportplatz aufgebrochen. Der Schaden kann mit ca. 2500EUR beziffert werden. Der Tatzeitraum wurde vom 18.-20.03.2022 angegeben. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Gebhardshain oder ...

