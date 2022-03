POL-PDNR: Pkw zerkratzt

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in der Fährgasse in Rheinbrohl einem Böschungsbrand, der von der Feuerwehr der VGV Bad Hönningen schnell gelöscht werden konnte. Die Ursache des Brandes konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

