Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle in Schortens mit Folgen: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch

Schortens (ots)

Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte am 16.02.2022 in der Jeverschen Straße in Schortens gegen 16.35 Uhr auf einen Motorroller aufmerksam. An dem Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen mit schwarzer Schrift angebracht, obwohl die derzeitige Farbe für gültige Versicherungskennzeichen Blau ist.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass es sich bei dem Roller um ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug handelte, der 22-jährige Fahrzeugführer jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 22-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell