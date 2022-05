Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen: Versuchter Einbruch in eine Lagerhalle

Nienburg (ots)

(Haa) In der Nacht von Sonntag (29.05.22) auf Montag (30.05.22) versuchten bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Dühlfeld in Sachsenhagen einzubrechen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Kommissariats Stadthagen nahm den Tatort am Montagmorgen auf, nachdem ein Verantwortlicher den Schaden bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt hatte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand, versuchten der/die Täter scheinbar mit brachialer Gewalt eine der rückwärtigen Türen aufzubrechen, scheiterte/n aber an dem gut gesicherten Zugang.

Der Tatzeitraum kann auf Sonntagabend 18:30 Uhr bis Montagmorgen 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können oder die innerhalb dieses Zeitfensters verdächtige Beobachtungen rund um den Bereich Dühlfeld/ Industriestraße gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

