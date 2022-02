Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220203-2: Gesuchten Tatverdächtigen an Bahnhaltestelle gestellt

Brühl (ots)

Ermittler des Kriminalkommissariats 13 haben einen seit August 2021 gesuchten Mann festgenommen.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.08.21, Ziffer 1

Mittwochmorgen (2. Februar) nahmen Polizisten in Brühl einen Mann (32) fest, der um 11 Uhr an der Haltestelle Brühl-Mitte aus der Straßenbahnlinie 18 ausstieg. Ihm wird zur Last gelegt, am Samstag (21. August 2021) um 1.45 Uhr gemeinsam mit einem Mittäter (33) in das Wohnhaus einer Frau in der Richard-Bertram-Straße eingedrungen zu sein und von ihr das Öffnen eines Tresors verlangt zu haben.

Der Festgenommene (32) ist durch eine Spur am Tatort als Tatverdächtiger identifiziert worden. Der 32-Jährige machte zur Sache bislang keine Angaben. Sein bereits vernommener Mittäter (33) hingegen ist geständig. Beide müssen sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell