POL-REK: 220202-4: Mitarbeiterin eines Getränkemarkts ausgeraubt

Die Ermittler der Polizei Rhein-Erft-Kreis suchen Zeugen

Die Polizei hat am Dienstagabend (1. Februar) die Fahndung nach zwei unbekannten Männern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, die Mitarbeiterin (29) eines Getränkemarkts an der Gutenbergstraße in Bergheim mit Messern bedroht und Bargeld geraubt zu haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die die beiden etwa 180 und 185 Zentimeter großen und schlanken Männer gesehen haben, sich zu melden. Beide trugen schwarze Kleidung. Auffällig waren die weißen Sohlen ihrer schwarzen Schuhe. Die Gesichter der Täter waren vermummt. Beide Männer hatten ein Messer bei sich und trugen blaue bzw. schwarze Handschuhe. Der größere Täter hatte außerdem einen schwarzen Rucksack bei sich, in dem er die Beute transportierte.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die beiden Männer betraten gegen 19 Uhr den Getränkemarkt. Dort forderten sie die Kassiererin unter Vorhalt von zwei Messern auf, die Kasse zu öffnen. Die Männer steckten neben Bargeld aus zwei Kassenschubladen kleine Schnapsfläschchen in ihren mitgebrachten Rucksack. Danach flohen sie über den Parkplatz in Richtung Otto-Hahn-Straße. (akl)

