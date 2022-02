Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220202-3: Senior wohlbehalten angetroffen - Fahndungsrücknahme

Brühl (ots)

Polizisten trafen den als vermisst gemeldeten Rentner in Köln an

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 1. Februar 2022

Polizisten haben den als vermisst gemeldeten Herbert N. noch am Dienstagabend (1. Februar) in Köln-Sülz angetroffen. Die Beamten nahmen den 72-Jährigen in Obhut und brachten ihn wohlbehalten zurück nach Brühl in seine Seniorenresidenz.

Da damit der Grund der Öffentlichkeitsfahndung weggefallen ist, nimmt die Polizei die Fahndung zurück. (he)

