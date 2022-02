Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: POL-REK: 220201-4: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Mann

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht seit Dienstagmittag (01. Februar) nach dem Vermissten Herbert N. und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Der Gesuchte verließ am Dienstag (01. Februar) gegen 11:30 Uhr fußläufig eine Seniorenresidenz in Brühl und kehrte nicht in diese zurück. Nach Angaben der Angehörigen ist Herr N. zeitlich und örtlich nicht orientiert, jedoch noch gut zu Fuß unterwegs.

Der Vermisste ist 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare und trägt eine schwarze Brille. Er ist mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet und führt eventuell eine blaue Tasche aus Kunststoff mit sich. Er geht in gebückter Körperhaltung. Unter diesem Link kann ein Foto des Vermissten eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/73378

Die Suche nach dem Vermissten mit einem Suchhund führte nicht zum Auffinden des 72-Jährigen. Daher bittet die Polizei Rhein-Erft um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zum Verbleib oder Aufenthalt des Vermissten Herbert N. nimmt jede Polizeidienststelle über den Notruf 110 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (pk)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell