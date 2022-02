Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220201-3: Einbrüche in Corona-Testzentren - Die Polizei sucht Zeugen

Bedburg, Bergheim, Elsdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag (1. Februar) sind unbekannte Täter in drei Corona-Testzentren im Kreis eingebrochen. In allen Fällen handelt es sich um Testzentren, die in Containern auf Parkplätzen errichtet wurden. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Bergheim suchen Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen und den Tätern geben können.

An der Humboldtstraße in Bergheim, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, nahm eine Videokamera zwei Täter beim Einbruch auf. Die beiden Männer hebelten gegen 23.45 Uhr den Container des dortigen Testzentrums auf und entwendeten ein Kartenlesegerät sowie Schnelltests in vierstelliger Stückzahl. Die Männer waren von schlanker Statur. Einer der Täter hatte kurze blonde Haare und trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Sneaker. Sein Komplize trug einen grünen Pullover, dessen Kapuze er auf den Kopf gezogen hatte. Außerdem war er mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakern bekleidet.

Zwei weitere Anzeigen wegen Einbruchdiebstahls nahmen Polizisten in Bedburg an der Adolf-Silverberg-Straße und in Elsdorf an der Straße 'Hinter den Gärten' auf. In Bedburg hebelten die Unbekannten zwischen 19.15 Uhr und 6.15 Uhr ebenfalls einen Container auf und verschafften sich mit den darin gelagerten Schlüsseln Zutritt zu zwei weiteren Containern. Die Täter entwendeten ein Tablet, rund 50 Schnelltests und Bargeld aus einer Trinkgeldkasse.

In Elsdorf gingen die Täter ähnlich vor. In der Zeit von 18.40 Uhr und 7.55 Uhr hebelten sie die Container auf und entwendeten elektronische Geräte sowie mehr als 1000 Schnelltests.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Teil der Ermittlungen. Hinweise zu den Einbrüchen oder zu den Tätern nehmen die Ermittler in allen Fällen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell