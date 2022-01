Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220131-3: Neunfache Sachbeschädigung an abgestellten Autos - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Eine Anwohnerin gab eine Beschreibung von zwei mutmaßlichen Tatverdächtigen an. Darauf stützt sich die Arbeit des zuständigen Kriminalkommissariat 23 in Brühl.

In der Zeit zwischen Freitag (28. Januar) 21 Uhr und Samstag (29. Januar) 9 Uhr sollen Unbekannte in Hürth-Berrenrath auf der Brüggener Straße und der Straße "Am Weißen Kreuz" insgesamt neun Autos beschädigt haben. Am Morgen stellten Anwohner die abgetretenen Außenspiegel an ihren Fahrzeugen fest und informierten die Polizei.

Eine Zeugin, die in der Bruchstraße wohnt, gab an, dass sie in der Nacht durch laute Geräusche geweckt worden sei. Beim Blick aus dem Fenster habe sie zwei Jugendliche gesehen, die in Richtung "Am Weißen Kreuz" davongegangen sein sollen. Anschließend sollen die Jugendlichen die Brüggener Straße in Richtung Balkhausener Straße zurückgegangen und sich hinter einer Hecke auf Höhe der Brüggener Straße aufgehalten haben.

Die Jugendlichen hätten dunkle Kleidung getragen. Einer von ihnen hatte dunkles Haar, ein größerer Jugendlicher helles Haar. Beide waren von schmaler Statur. Hinweise zu ihnen bitte telefonisch unter Telefon 02233 52-0 oder per mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell