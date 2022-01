Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220131-2: Drei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Erftstadt (ots)

Hochwertigen BMW aufgefunden und sichergestellt.

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Samstagnachmittag (29. Januar) in Erftstadt-Erp drei teils bereits polizeibekannte Jugendliche (16, 16, 14) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, zuvor in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Bliesheim eingebrochen zu sein und dort neben Bargeld auch einen hochwertigen BMW gestohlen zu haben. Das Fahrzeug stellten die Polizisten im unmittelbaren Nahbereich des Festnahmeortes sicher. In dem Auto sicherten die Beamten Spuren, die derzeit noch ausgewertet werden.

Durch die Ermittlungen erlangten die Polizisten Hinweise auf den Abstellort des am Vortag in Bliesheim entwendeten Autos. Als die Beamten den gesuchten Wagen im Bereich der Kreuzweggasse erkannten, sahen sie drei junge Männer wegrennen. Nach einer kurzen Verfolgung erkannte ein Polizist die Flüchtigen auf einem Sportplatz wieder - Festnahme!

Bereits am Vormittag hatten Polizisten in Bliesheim eine Anzeige wegen Wohnungseinbruchs aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen hatten zunächst Unbekannte ein Fenster des Einfamilienhauses eingeschlagen und waren in das Gebäude eingestiegen. Die Einbrecher steckten Bargeld und einen Autoschlüssel ein. Das dazugehörige Fahrzeug sollen sie anschließend aus der Garage entwendet haben.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs verantworten. Bestandteil der Ermittlungen ist zudem, wer den BMW gefahren hat. Gegen den Fahrer wird die Polizei zudem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermitteln. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell