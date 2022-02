Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220203-1: Mit gestohlenem Auto vom Tatort geflüchtet

Erftstadt (ots)

Einbrecher stahlen neben Bargeld das Auto der schlafenden Bewohnerin und flüchteten damit in Richtung Weilerswist.

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (2. Februar) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße "Am Burgfeld" in Erftstadt-Lechenich ein. Dort kletterten sie auf einen Balkon, warfen die Glasscheibe mit einem Stein ein und betraten das Obergeschoss des Hauses. Zu dieser Zeit schlief die Bewohnerin auf dieser Etage. Im Erdgeschoss durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und stahlen aus der Handtasche, die in der Küche lag, einen geringen Bargeldbetrag. Zudem nahmen sie sämtliche Schlüssel vom Schlüsselbrett, begaben sich zu einem Garagenhof und entwendeten den dort abgestellten grauen Peugeot 208 der Geschädigten. Diesen fanden Beamte der Polizei Euskirchen später in einem Feldgraben in Weilerswist und stellen ihn sicher.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zum Einbruch sowie zum Autodiebstahl machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell