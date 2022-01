Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Ulm (ots)

Ca. 500 Euro Schaden verursachten zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, als sie ein Metallschiebetor durch Graffiti verunstalteten. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte die beiden am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Sie sprühten ein Graffiti an das Metallschiebetor eines leerstehenden Gebäudes in der Magirusstraße hinter dem Blautalcenter. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die Männer auf frischer Tat vorläufig festnahm. Sie führten 14 Spraydosen mit sich. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

