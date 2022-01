Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - In Pkw eingeklemmt

Die Feuerwehr befreite einen Pkw-Lenker aus seinem demolierten Auto.

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 62-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Samstag zu. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 20-Jähriger gegen 13.05 Uhr die Bahnhofstraße von einem Lebensmitteldiscounter kommend in Richtung Herbrechtinger Straße. Dabei missachtete er an der Kreuzung die Vorfahrt des 62-Jährigen, der die Landstraße aus Richtung Herbrechtingen befuhr. Auf Grund des Zusammenstoßes schleuderte der Pkw des 62-Jährigen gegen einen Ampelmast, der auf einer Verkehrsinsel stand. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt ihn aus dem Fahrzeugwrack heraus. Mit schweren Verletzungen wurde der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 11.000 Euro.

