Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei sind am Dienstag mindestens zwei Pkw-Aufbrüche gemeldet worden. In der Leibnizstraße haben Unbekannte zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr an einem VW Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen. Dazu verwendeten sie einen großen Stein. Aus dem Auto stahlen die Diebe eine graue Tasche. In ihr befanden sich zwei Geldbeutel mit mehreren hundert Euro, Bankkarten und Ausweisdokumente. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde eine Anwohnerin auf den Pkw-Aufbruch aufmerksam. Die Täter waren allerdings schon geflohen.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag machten sich Diebe auch in der Pfaffenbergstraße an einem Wagen zu schaffen. Vermutlich knackten die Täter an dem Renault Twingo das Schloss der Fahrertür. Aus dem Fahrzeug bauten sie dann das Radio aus und nahmen es mit. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Pkw-Aufbruch in der Leibnizstraße besteht ist unklar. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

