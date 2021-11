Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Neupotz (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.11.2021, bis Samstag, 20.11.2021, versuchten Unbekannte sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Fischerweg in Neupotz zu verschaffen. Den Tätern gelang es letztlich nicht, in das Anwesen einzudringen. Der Sachschaden an der beschädigten Tür beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell