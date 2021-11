Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots)

Am Freitagabend, dem 19.11.2021, in der Zeit zwischen 17:30 bis 23:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Boner-Straße in Landau. Die Täter durchsuchten das Anwesen nach Wertsachen und erbeuteten ein Silberbesteck von bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell