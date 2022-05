Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl in Juwelier-Geschäft

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls, nachdem zwei bislang unbekannte Frauen am Mittwochnachmittag, den 25.05.2022, Schmuck aus einem Juwelier-Geschäft an der Langen Straße in Nienburg entwendeten, und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen betraten zwei unbekannte Frauen vergangenen Mittwoch gegen 16.20 Uhr das Juwelier-Geschäft an der Langen Straße gegenüber des Ernst-Thoms-Plates in Nienburg und verließen es zunächst wieder. Ca. 30 Minuten später suchten sie erneut das Geschäft auf und ließen sich von einem Verkäufer hochwertigen Schmuck zeigen. Unvermittelt schubste eine der beiden Frauen den Mann nach hinten, anschließend flüchteten beide Täterinnen mit dem Schmuck aus dem Geschäft und liefen in Richtung Schloßplatz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnten die Täterinnen nicht angetroffen werden.

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Täterin 1: ca. 25-30 J. alt, klein (ca. 162-164cm), dunkle Haare, hellblaue Cappy, weiße Hose, schwarze Jacke, hochdeutsch sprechend.

Täterin 2: klein, mittelblonde lange Haare, helle Jacke.

Wer hat die beiden Frauen am Mittwochnachmittag in der Nähe des Juweliers oder in der Nienburger Innenstadt gesehen? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05021/97780 zu melden.

Der Verkäufer blieb unverletzt. Zum Diebesgut macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine genaueren Angaben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell