POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen wegen Betrugs

Sinzheim (ots)

Nachdem ein 41-Jähriger am Dienstagnachmittag an der B3 offenbar betrügerisch unterwegs war, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren. An einer Baustellenampel soll der Mann wartende Verkehrsteilnehmer angesprochen und diesen dabei einen Zettel gezeigt haben, auf dem er angab gehörlos zu sein und um Spenden sowie den Kauf eines kleineren Artikels bat. Eine Polizeistreife konnte ihn gegen 13:25 Uhr an der Örtlichkeit antreffen, einer Kontrolle unterziehen und ihn des Platzes verweisen. Bereits eine Woche zuvor erhielt der Mann eine Anzeige wegen Betrugs in einem gleichgelagerten Fall.

