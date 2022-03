Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach - Ermittlungen wegen versuchtem Bandendiebstahl

Achern, Fautenbach (ots)

Noch unbekannte Einbrecher wollten in der Nacht auf Mittwoch in ein Spielcasino in der Straße "Im Gewerbegebiet" eindringen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben mehrere Personen kurz nach 3 Uhr versucht, an der Rückseite des Gebäudes ein dortiges Fenster aufzuhebeln. Da ihnen dies offenbar nicht gelang, rissen sie Kabel im rückwärtigen Bereich heraus. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen verlief ohne den gewünschten Erfolg. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Bandendiebstahls aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

