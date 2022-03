Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ladendieb festgehalten

Rastatt (ots)

Nachdem am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein 21-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße von einer Zeugin beim offenbaren Diebstahl von Parfum beobachtet werden konnte, gelang es diesem sich zunächst zu entfernen. Als der Heranwachsende gegen 19:45 Uhr jedoch erneut das Geschäft betrat, konnte er bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten werden. Er soll in beiden Fällen in Begleitung einer weiteren noch unbekannten männlichen Person gewesen sein. Ob der Unbekannte in den Diebstahl verwickelt war, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Den Dieb, bei dem mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden konnte, erwartet nun eine Strafanzeige.

