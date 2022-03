POL-OG: Rheinmünster - Ohne Versicherung und ohne Führerschein unterwegs?

Offenburg (ots) - Eine Frau ist am Dienstagmorgen in einer Lebensmittelfiliale in der Carl-Blos-Straße Opfer von Trickdieben geworden. Zwei bislang unbekannte Männer mit südländischer Erscheinung sollen die ältere Dame kurz vor 11 Uhr beobachtet, abgelenkt und in einem günstigen Moment zugeschlagen haben. Der Seniorin wurde hierbei aus der offenen, in ihrem Einkaufswagen befindlichen Handtasche, deren Geldbörse ...

