POL-OG: Offenburg - Bauwagen in Brand

Offenburg (ots)

Zwei Jugendliche sollen am späten Dienstagabend einen in der Straße "Im Albersbach" abgestellten Bauwagen in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden von rund 6.000 Euro verursacht haben. Nach dem Bekanntwerden des Feuerausbruchs hatten die Beamten des Polizeireviers Offenburg umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge derer konnten die Ermittler in unmittelbarer Tatortnähe zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen, die nach ersten Erkenntnissen mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie werden durch Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt.

