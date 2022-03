Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Holzhütte in Vollbrand, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Brand in einem Waldgebiet bei Rammersweier haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg am heutigen Dienstagvormittag die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen meldeten zunächst gegen 10:00 Uhr einen Mülleimerbrand neben einer Waldhütte. Durch das beherzte einschreiten der Wanderer konnte der brennende Mülleimer gelöscht werden, ohne dass die nebenstehende Hütte in Brand geriet. Gegen 10:20 Uhr meldeten weitere Wanderer, dass eine andere Holzhütte in Vollbrand stehen würde. Das Feuer griff schon auf umliegende Bäume über, konnte aber durch die Feuerwehr bald gelöscht werden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe kann ein Zusammenhang der Brände nicht ausgeschlossen werden. Die Brandursache und die bisherige Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die sich zur Tatzeit mit zwei Motorrollern vom Brandort entfernten. Einer der Beiden trug eine schwarz-weiße Camouflagehose. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/lg

