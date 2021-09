Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erneute Schockanrufe

Mayen, Cochem, Remagen (ots)

Am 16.09.2021 kam es im Bereich der PD Mayen erneut zu insgesamt 12 Versuchen durch sog. Call-Center-Betrüger. Mit der Legende, dass nach einem schweren Unfall im Zusammenhang mit der Tochter dringend Geld benötigt werde. In zwei Fällen konnten aufmerksame Bankmitarbeiter die Auszahlung fünfstelliger Bargeldsummen an die Opfer verhindern. Am gleichen Tag verzeichneten auch die Polizeidienststellen in Koblenz und Neuwied gleichgelagerte Anrufe.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell