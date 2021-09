Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche-Diebstahl in Nürburg

Nürburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 11.09.2021 wurde in der Hauptstraße in Nürburg ein schwarzer Porsche 911 GT3 im Wert von 177.000 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen, Tel. 02651/801-0

