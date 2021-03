Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 26.03.2021

Nach Raubüberfall in Wohnung: 32-Jähriger in U-Haft - Offenbach

(tl) Nach einem Raubüberfall auf eine 73 Jahre alte Seniorin in deren Wohnung in der Mathildenstraße (wir berichteten) haben die Ermittlungsbehörden einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann ohne festen Wohnsitz steht in dringendem Tatverdacht. Ihm wird vorgeworfen, sich am Samstagabend unter dem Vorwand, ein Techniker des Hauses zu sein, Zugang zur Wohnung der Rentnerin verschafft zu haben, sie bedroht und anschließend gefesselt sowie unter anderem Schmuck und Bargeld gefordert zu haben. Letztlich soll er Bargeld, ein Mobiltelefon und einen Schlüsselbund geraubt haben. Mit der ebenfalls erpressten EC-Karte samt PIN wurde im Nachgang noch Geld abgehoben.

Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben sich bereits Hinweise auf den Mann. Dies offenbar ahnend stellte er sich wenige Tage darauf bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - beantragte hierauf den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen den 32-Jährigen. Dieser wurde durch das Amtsgerichts Offenbach antragsgemäß erlassen, weswegen der Beschuldigte nun in einer Justizvollzugsanstalt sitzt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu dem noch unbekannten Mittäter, dauern an.

Weitere Zeugenhinweise in dem Fall nehmen die ermittelnden Beamten des Kommissariat 11 der Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

