Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbrecher gescheitert, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Keine Beute, dafür aber ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro sind das Ergebnis eines Einbruchsversuchs in einen Kindergarten in der Friedrich-Ebert-Straße. Bei der Tat in der Nacht auf Montag wurden mehrere Fenster beschädigt. Zeugen, die Montagnacht verdächtige Beobachtungen rund um den Kindergarten gemacht haben oder sonstige Hinweise auf eine mögliche Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter 07222 761-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzten.

/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell