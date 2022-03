Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Raub auf Lebensmittelgeschäft, Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung, Lichtbildveröffentlichung

Achern (ots)

Kurze Zeit nach dem Raub auf das Lebensmittelgeschäft wurde die Kleidung des mutmaßlichen Täters in der Acher aufgefunden. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Personen, die die aufgefundene Kleidung (siehe Lichtbild) in dieser Kombination kennen, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Ursprüngliche Meldung vom 16.03.2022, 11:26 Uhr

POL-OG: Achern - Raub auf Lebensmittelgeschäft, Zeugen gesucht

Achern Beamte der Kriminalpolizei haben nach einem Raub auf ein Lebensmittelgeschäft in der Kirchstraße die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang Unbekannter soll am Dienstag nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 19:40 Uhr eine Kassiererin bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Hierzu hätte der Mann zunächst seine Waren auf das Kassenband gelegt und so den Anschein erweckt, diese bezahlen zu wollen. Im weiteren Verlauf soll er unvermittelt eine Schere auf die Angestellte gerichtet und Geld gefordert haben. Da die Dame der Aufforderung nicht nachkam, habe der Täter selbst in die Kasse gegriffen. Hierbei entwickelte sich ein Gerangel. Da ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, lies der Unbekannte von der Frau ab und flüchtete zu Fuß. Durch Zeugen wird der mutmaßliche Täter wie folgt beschrieben: Männlich, ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke Statur. Zum Zeitpunkt der Tat soll er mit einer auffällig roten Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzen Einmalhandschuhen und einem schwarzen Halstuch bekleidet gewesen sein. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

