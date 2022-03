Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Schule eingebrochen

Offenburg (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Schulgebäude in der Straße "Drosselweg" eingedrungen. Nach aktuellen Ermittlungen gelangten die Langfinger durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude. Anschließend sollen sie mit mehreren entwendeten Elektronikgeräten das Schulgebäude wieder durch ein zweites Fenster verlassen haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

