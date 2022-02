Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

A6: Unfall nach Sekundenschlaf

Mannheim (ots)

Am Montagmittag gegen 14:20 Uhr verlor eine 64-jährige Audi-Fahrerin auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Mannheim nach einem Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einer 25-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die 64-Jährige war auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs, als sie nach rechts abkam und die auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende Hyundai-Fahrerin seitlich rammte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten ihre beschädigten Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Sie waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

