Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Betrüger

Altena (ots)

Am 02.12.2021, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 71-jährige Geschädigte Opfer eines Taschendiebstahls. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmittelgeschäft in Altena auf und war von einem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt worden. Dabei entwendete er offenbar die Geldbörse. Kurz nach dem Diebstahl hob ein weiterer unbekannter Täter mit der EC-Karte der Dame Geld an einem Bankautomaten ab. Die Bilder der Überwachungskamera wurden nun zu Fahndungszwecken frei gegeben.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben?

Zu den Fahndungsbildern gelangt man über folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/74240

Hinweise bitte an die Polizei Altena unter 02352-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell