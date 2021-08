Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Lkrs. VS) Einbruch ins Hundevereinsheim

Niedereschach (ots)

Einen geringen Bargeldbetrag hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in das Vereinsheim der Ortsgruppe für Deutsche Schäferhunde in der Dauchinger Straße erbeutet. Zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt zwischen Dienstag und Mittwoch schlug er mit einem Stein eine Fensterscheibe am Gebäude ein und kletterte hinein. Von dem Dieb und dem gestohlenen Geld fehlt bislang jede Spur. Den Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell