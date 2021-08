Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen, Lkrs. KN) BMW-Bremse überhitzt

Espasingen (ots)

Eine festgegangene Hinterradbremse an einem BMW hat am Donnerstagnachmittag auf der B34 bei Espasingen zu einem Brandalarm geführt. Der 21-jährige Fahrer des BMW hat eine starke Rauchentwicklung am Heck seines Autos bemerkt, weshalb er sicherheitshalber die Feuerwehr informierte. Die Feuerwehr Stockach rückte daraufhin mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Zu einem Brand an dem getunten Auto kam es jedoch nicht. Die Bremsen wiesen jedoch deutliche Verfärbungen aufgrund der enormen Hitzeentwicklung auf, weswegen es abgeschleppt werden musste. Wie hoch der Schaden an dem Auto ist, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell