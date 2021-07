Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnhausbrand

Rascheid (ots)

Heute Morgen gegen 9:50 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Hermeskeil die Meldung über einen Wohnhausbrand in Rascheid ein. Die Löscharbeiten an dem freistehenden Einfamilienhaus in der Hermeskeiler Straße dauern aktuell noch an. Ermittlungen zur Brandursache können erst im Anschluss erfolgen. Es kamen bislang keine Personen zu Schaden.

Im Einsatz befinden sich die Feuerwehren Rascheid, Geisfeld, Hermeskeil, Reinsfeld und Thalfang, das Deutsche Rote Kreuz, ein Notarzt und die Polizei Hermeskeil.

